Поблизу парку Вічної Слави у Києві затримали чоловіка з рушницею

Поліція вилучила рушницю і направитт її на експертизу. Поки чоловік не може пояснити, навіщо він взяв з собою зброю.

Поблизу парку Вічної Слави у Києві поліція затримала чоловіка з рушницею.

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Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

«Він намагався пройти там де проводяться заходи, але його зупинив наряд. Рушниця у нього висіла на плечі. Її віддадуть на експертизу. Його доставлено до районного управління. Поки що не може пояснити, навіщо він це робив. Це було ближче до парку Слави», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 травня, у Києві відбуваються заходи до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.