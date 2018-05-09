Поблизу парку Вічної Слави у Києві затримали чоловіка з рушницею
12:26, 09 травня 2018Суспільство
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Поліція вилучила рушницю і направитт її на експертизу. Поки чоловік не може пояснити, навіщо він взяв з собою зброю.
Затриманий доставлений в районне управління \ 112.ua
Поблизу парку Вічної Слави у Києві поліція затримала чоловіка з рушницею.
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Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко.
«Він намагався пройти там де проводяться заходи, але його зупинив наряд. Рушниця у нього висіла на плечі. Її віддадуть на експертизу. Його доставлено до районного управління. Поки що не може пояснити, навіщо він це робив. Це було ближче до парку Слави», - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 травня, у Києві відбуваються заходи до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
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