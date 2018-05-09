У Києві під час "Безсмертного полку" затримали матір загиблої екс-"регіоналки" Бережної (фоторепортаж)

Під час затримання Бережна пручалась, але правоохоронцям все ж вдалося помістити її до автомобіля патрульної поліції.

У Києві поліція затримала матір загиблої екс-депутатки від "Партії регіонів" Ірини Бережної Олену Бережну.

На одязі Бережної під час затримання була заборонена українським законодавством так звана "георгіївська" стрічка, яку Росія використовує для антиукраїнської пропаганди під час військової агресії в Криму і на Донбасі, а також для популярізації СРСР і тоталітарного минулого, передає Еспресо.TV.

Матір загиблої екс-регіоналки затримали під час акції "Безсмертний полк", винайденої та популяризованої російськими політтехнологами.

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Ірина Бережна - народний депутат України VI і VII скликань, була членом депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України. Відома своїми антиукраїнськими публікаціями в соцмережах та регулярними виступами на російському телебаченні. Загинула 5 серпня 2017 року в ДТП у Хорватії. Її матір Олена Бережна відома заявами про "терор російськомовного населення" в Україні.

Нагадаємо, 15 травня 2015 року президент Петро Порошенко підписав пакет законів про декомунізацію, зокрема "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років" і "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки".

Публічне використання "георгіївської" стрічки в Україні є адміністративним правопорушенням.