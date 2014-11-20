Українські хакери зламали пошту МВС РФ

Про це у Facebook повідомив український хакер Євген Докукін.

За останні місяці українські хакери взламали багато поштових скриньок сепаратистів, терористів і російських партій.

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Раніше український хакер Євген Докунин повідомив, що за останні п'ять місяців на рахунках бойовиків заблоковано більше 1 мільйона доларів. Останнім досягненням хакерів стало блокування webmoney і Яндекс-гаманців терористів так званої Харківської народної республіки.