Українські хакери зламали пошту МВС РФ

07:29, 20 листопада 2014
Суспільство
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Крім того, українські «кібервійська» захопили сервер МВС.

REUTERS

Про це у Facebook повідомив український хакер Євген Докукін.

публікаціяEugene Dokukin.

За останні місяці українські хакери взламали багато поштових скриньок сепаратистів, терористів і російських партій.

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Раніше український хакер Євген Докунин повідомив, що за останні п'ять місяців на рахунках бойовиків заблоковано більше 1 мільйона доларів. Останнім досягненням хакерів стало блокування webmoney і Яндекс-гаманців терористів так званої Харківської народної республіки.

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