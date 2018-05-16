На Донеччині мер підробив собі лікарняний і поїхав до окупованого Криму

Міському голові вручені клопотання про обрання запобіжного заходу та про відсторонення від посади.

На Донеччині міському голові повідомлено про підозру у підробленні офіційних документів для незаконного відвідування Автономної Республіки Крим.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Як встановили правоохоронці, 47-річний посадовець, використовуючи своє службове становище, підписував табеля обліку робочого часу, які містили неправдиві відомості про відпрацьований особисто ним робочий час. «Таким чином міський голова намагався приховати факти невиконання посадових обов’язків у зв’язку із залишенням свого робочого місця у робочий час без поважних причин для відвідування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим», - йдеться у повідомленні.

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Водночас посадовець з метою приховання фактів відсутності на робочому місці у травні 2017 року надав до міської ради підроблений офіційний документ - листок непрацездатності.

На підставі підроблених офіційних документів посадовцю нараховувались та виплачувались бюджетні кошти.

Посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів) та ч.ч. 2, 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Міському голові вручені клопотання про обрання запобіжного заходу та про відсторонення від посади.