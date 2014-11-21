На вихідних в Україну прийде похолодання з Арктики та мокрий сніг

По дорозі холодне повітря трансформується і лютих морозів поки що не очікується. Однак невеликі та помірні протягом суботи-неділі можливі. Температура повітря вночі 0-6 градусів морозу, на північному сході та сході до 9 морозу, вдень від 2 морозу до 5 градусів тепла, повідомляє Opogode.ua.

Антициклон з північного сходу зумовить переважно суху погоду, лише на заході та півночі очікуються дощ, місцями з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця.

У західній частині очікуються місцями невеликий мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0+5 градусів.

У північних областях переважатиме суха погода, лише місцями тумани та мряка. Температура повітря вночі 0-4 градуса морозу, місцями-3-9 градусів, вдень від 3 морозу до 4 тепла.

У центральних областях без істотних опадів. Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

На сході України без опадів, на дорогах ожеледиця, поривчастий вітер. Температура повітря вночі 3-9 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 4 градусів тепла.

У південній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 тепла, на півдні Криму до 10 градусів тепла.

У Києві у вихідні переважно сухо, лише місцями невеликі опади, можливі тумани та мряка. Температура повітря вночі 2-5 градусів морозу, вдень 0-3 градуса тепла.

Вітер в Україні очікується північно-східний та східний, 5-12 м/с.