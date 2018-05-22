"Не хвилюйтеся і зосередьтеся": міністр освіти дала поради школярам, які здають ЗНО

Сьогодні в Україні розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

Міністр освіти Лілія Гриневич дала кілька порад школярам, що здають Зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році.

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"В останній день ти не можеш нічого вже вирішити, потрібно тільки заспокоїтися і зосереджено працювати над тестом. Готуватися потрібно було протягом року", - сказала міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року. Першим абітурієнти складатимуть тест з математики.

Заявки на проходження зовнішнього незалежного оцінювання подали понад 330 тисяч абітурієнтів. Перший тест з математики будуть здавати 112 тисяч осіб