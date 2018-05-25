Екс-"беркутівцю" повідомили про підозру за пошкодження автомобіля майданівця у 2014 році

Силовик пошкодив автомобіль активіста "Автомайдана", завдавши збитки на суму понад 80 тисяч гривень.

Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури повідомив про підозру колишньому працівнику полку міліції особливого призначення «Беркут» у Львівській області за пошкодження автомобіля учасника акції протесту у Києві у січні 2014 року.

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Як повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України (у редакції від 15.12.2013 року).

У ГПУ уточнили, що йдеться про перевищення повноважень із насильством, незаконним застосуванням спецзасобів та пошкодження автомобіля активісту ГО «ВО Автомайдан», чим завдано майнові збитки на суму понад 80 тис. грн.

Цей інцидент стався 19 січня 2014 на вул. Богатирській у м. Києві під час пікетування учасниками «Автомайдану» колони автомобілів підрозділів «Беркута», які прямували до резиденції «Межигір`я» для посилення охорони.

Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, яке спрямовано до суду.

Як повідомляв УНІАН, раніше справу про напад чотирьох "екс-беркутівців" на активістів Автомайдану скерували до суду.