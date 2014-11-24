Бойовики за час перемир'я понад 3,4 тисячі разів обстріляли українських військових (мапа АТО)

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

«Загальна кількість обстрілів з моменту оголошення тимчасового припинення вогню з 05.09 – 3412 разів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «сьогодні десантниками з Миколаївщини був знищений мінометна обслуга проросійських найманців в районі населеного пункту Опитне».

За даними розвідки, ця мінометна обслуга неодноразово дошкуляла позиціям українських силовиків та мирному населенню. В результаті прямого влучення було поранено чотирьох бандитів. Кількість загиблих уточнюється.

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Довідка УНІАН. Росія в березня 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Домовленості про припинення вогню на Донбасі було досягнуто 5 вересня у Мінську.

Однак на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення і сили АТО.

Повну версію мапи можна подивитись тут.