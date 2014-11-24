Вранці бойовики тричі обстріляли позиції сил АТО під Маріуполем

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці в Facebook.

«Обстановка на українсько-російській ділянці кордону залишається складною і характеризується систематичним порушенням режиму припинення вогню бойовиками і обстрілами сил АТО, нарощуванням російської військової присутності в східному регіоні, концентрацією Збройних сил РФ», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ніч у Маріуполі та околицях минула напружено.

Також повідомляється, що «в районі опівночі, а також близько 5.00, в околицях Маріуполя були помічені польоти російських БПЛА. Бійцями ВСУ було відкрито вогонь із зенітного комплексу ЗУ-23. Результат обстрілу уточнюється».

Читайте такожПід Донецьком і Авдіївкою російські найманці та бойовики відступили через втрати – ІСОкрім того, штаб оборони міста зазначає, що «під ранок у період з 6.35 до 7.40 в північно-східному напрямку від Маріуполя з мінометів тричі були обстріляні позиції сил антитерористичної операції з територій, тимчасово підконтрольних терористам. Ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. У відповідь вогнем позиції супротивника були придушені».

Сили антитерористичної операції несуть службу в штатному режимі і готові до відбиття атаки супротивника в разі необхідності, наголошується в повідомленні.

Розвідка Збройних сил доповідає про відсутність переміщення сил і техніки супротивника по периметру сектора «М», а також на потенційно небезпечних для Маріуполя територіях.