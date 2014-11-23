РФ заявляє, що відео постачання зброї бойовикам у "гуманітарному конвої" - не доказ

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) опублікувала відео, на якому зафіксовано пересування військової техніки Донецьком під виглядом так званої "гуманітарної допомоги" з Росії.

«Конвой, який в Росії називають "гуманітарним", помічено на донецьких вулицях за буксуванням артилерійських знарядь», - йдеться у повідомленні в Твіттері РНБО.

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«Очевидно, що в машині з гуманітарного конвою, яка йде першою, аж ніяк не шоколад», - прокоментував відео спікер РНБО Володимир Польовий.

У МНС Росії заперечують відеозапис і заявляють, що на території України 22 і 23 листопада не було автомобілів російського гуманітарного конвою, передає Дождь.

Наступний гуманітарний конвой буде направлено на схід України «за готовністю», відзначили у МНС.