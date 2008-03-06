У Чернігові відбулася акція проти нелегальної міграції

У Чернігові під стінами міської ради відбулася акція проти нелегальної міграції в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники – переважно молоді люди, вдягнені у камуфляжну форму, з чорно-червоними пов`язками на обличчях – тримала прапори всеукраїнського об`єднання "Свобода" і стяги із зображенням чорного тризуба на світло-коричневому тлі. Вони скандували гасла "Україна – для українців", "Смерть – ворогам".

В акції взяли участь близько 100 молодих людей, частина з яких приїхала з Харкова.

"Ми приїхали на запрошення побратимів із правих організацій", - зазначив один з організаторів акції.

Організатори акції пояснили, що у такій спосіб хочуть привернути увагу громадськості до проблеми нелегальної міграції через територію України, що, на їхню думку, є однією з найсерйозніших загроз. Адже, вважають вони, нелегали причетні до здійснення злочинів, у тому числі й до наркоторгівлі.

Учасники акції зачитали звернення до міського голови з вимогою заборонити торгівлю на території Чернігова тим особам, які приїхали до України нелегально, і запровадити у місті паспортний контроль.