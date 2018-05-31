"Зради" не вийшло": чим запам'ятався іноземцям фінал Ліги чемпіонів у Києві

У відповідь на різке зростання цін на житло з'явилася спільнота Kyiv free couch for football fans. Тут розміщували свої оголошення кияни, готові прийняти на безкоштовний постій іноземних фанатів. Останні залишилися дуже задоволені.

Київський фінал Ліги чемпіонів запам'ятався іноземцям гостинністю господарів, красивими поліцейськими-дівчатами і дешевим пивом.

Фінал ЛЧ — найбільша одноденна спортивна подія у світі. І хоча Київ не надто зручний для іноземців у плані авіасполучення, як мінімум 30 тис. осіб прилетіли в українську столицю заради головного матчу турніру, йдеться у матеріалі "Нового времени".

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"Якщо місто змогло прийняти такий великий захід, як фінал Ліги чемпіонів, воно зможе організувати абсолютно будь-яку подію. Ви точно зможете!", — заявив за підсумками візиту до Києва президент УЄФА Александер Чеферін. І додав: українське місто не припустилося жодної помилки в організації та проведенні фіналу.

"Зради" не вийшло,— місто впоралося",— не без гордості погодився з ним Андрій Мірошниченко, представник київської міської держадміністрації (КМДА) з питань проведення фіналу ЛЧ.

Володимир Килимар, студент НаУКМА, створюючи Kyiv free couch for football fans (це рішення було прийнято через невиправдано високі ціни на проживання в Києві в дні фіналу ЛЧ - Ред.), думав: до групи приєднаються максимум 20 осіб. Але в підсумку вона набрала 9 тис. учасників. Скільки з них прийняло фанатів у себе вдома, Килимар не знає. Але за відгуками іноземців бачить: ті залишилися задоволені. Студент і сам прихистив пару фанів Ліверпуля.

За оцінками КМДА, іноземці знайшли безкоштовний притулок в 2 тис. столичних квартир.

Так, деяким в Києві сподобалися церкви, пам'ятник Батьківщина-мати і те, що завдяки сервісу таксі Über містом зручно переміщатися.

"Київ свої доходи ще не підраховував. Але за чотири дні спеціально підготовлену фан-зону на Хрещатику відвідали 230 тис. осіб. А сам матч на вуличному екрані — той був встановлений на Контрактовій площі — спостерігали 15 тис. фанатів", - розповіли журналісти.

Повний текст матеріалу читайте у свіжому випуску журналу "Новое время страны" від 31 травня 2018 року