"Зради" не вийшло": чим запам'ятався іноземцям фінал Ліги чемпіонів у Києві
Київський фінал Ліги чемпіонів запам'ятався іноземцям гостинністю господарів, красивими поліцейськими-дівчатами і дешевим пивом.
Фінал ЛЧ — найбільша одноденна спортивна подія у світі. І хоча Київ не надто зручний для іноземців у плані авіасполучення, як мінімум 30 тис. осіб прилетіли в українську столицю заради головного матчу турніру, йдеться у матеріалі "Нового времени".
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"Якщо місто змогло прийняти такий великий захід, як фінал Ліги чемпіонів, воно зможе організувати абсолютно будь-яку подію. Ви точно зможете!", — заявив за підсумками візиту до Києва президент УЄФА Александер Чеферін. І додав: українське місто не припустилося жодної помилки в організації та проведенні фіналу.
"Зради" не вийшло,— місто впоралося",— не без гордості погодився з ним Андрій Мірошниченко, представник київської міської держадміністрації (КМДА) з питань проведення фіналу ЛЧ.
Володимир Килимар, студент НаУКМА, створюючи Kyiv free couch for football fans (це рішення було прийнято через невиправдано високі ціни на проживання в Києві в дні фіналу ЛЧ - Ред.), думав: до групи приєднаються максимум 20 осіб. Але в підсумку вона набрала 9 тис. учасників. Скільки з них прийняло фанатів у себе вдома, Килимар не знає. Але за відгуками іноземців бачить: ті залишилися задоволені. Студент і сам прихистив пару фанів Ліверпуля.
За оцінками КМДА, іноземці знайшли безкоштовний притулок в 2 тис. столичних квартир.
Так, деяким в Києві сподобалися церкви, пам'ятник Батьківщина-мати і те, що завдяки сервісу таксі Über містом зручно переміщатися.
"Київ свої доходи ще не підраховував. Але за чотири дні спеціально підготовлену фан-зону на Хрещатику відвідали 230 тис. осіб. А сам матч на вуличному екрані — той був встановлений на Контрактовій площі — спостерігали 15 тис. фанатів", - розповіли журналісти.
Повний текст матеріалу читайте у свіжому випуску журналу "Новое время страны" від 31 травня 2018 року