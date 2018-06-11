Прокуратура просить суд арештувати догхантера Святогора (фоторепортаж)

15:41, 11 червня 2018
Суспільство
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Прокуратура просить суд обрати догхантеру Олексію Святогору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляється на сторінці суду у Facebook. "На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Святогора Олексія Анатолійовича – підозрюваного за ч.2 ст.300, ч.3 ст.300 КК України (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформацію про призначення судового засідання з розгляду зазначеного клопотання буде повідомлено додатково.

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Як повідомляв УНІАН, 8 червня представник громадської зоозахисної організації UAnimals Олександр Тодорчук у Facebook написав, що у Києві поліція затримала догхантера Святогора, який був оголошений у розшук.

У базі МВС Святогор значиться, як особа, які переховується від органів досудового розслідування. Зазначено, що у розшуку перебуває з 1 червня 2018 р. Його розшукують за частинами 2 та 3 статті 300 Кримінального кодексу України "Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості".

Святогор у соцмережах відкрито заявляв про те, що вбиває бездомних собак.

У столичній поліції поінформували, що активісти разом з поліцейськими Дніпровського райвідділу поліції затримали Святогора, а прокурор уже вручив йому підозру та повістку до суду на понеділок, 11 червня, для обрання запобіжного заходу.

При цьому Святогора відпустили додому.

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Теги: #суд#догхантери#Олексій Святогор