Від страшної хвороби померла харківська телеведуча

Пількіна перенесла кілька курсів хіміотерапії і боролася з хворобою до останнього.

Харківська журналістка та телеведуча Оксана Пількіна померла після тривалої хвороби.

"Оксана вранці померла. З дозволу повідомляю. Будь ласка, не смикайте поки рідних, про прощання напишемо", — повідомила у Facebook колега Оксани Пількіної, журналістка служби новин АТН Марина Ніколаєва.

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Пількіна займалася журналістикою понад 15 років. Багато років працювала на телебаченні, повідомляє "Медіапорт".

Була ведучою та випусковим редактором «Харківських новин», програми «Відображення» на «АТН».

Про онкологічне захворювання журналістки стало відомо напередодні 2018 року. Пількіна перенесла кілька курсів хіміотерапії і боролася з хворобою до останнього.

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