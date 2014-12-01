Москаль: бойовики обстріляли будівлю Станично-Луганської райдержадміністрації

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської обласної держадміністрації Геннадія Москаля.

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"Під обстріл з важкої артилерії, мінометів і систем залпового вогню "Град" потрапили Сокільники, Кримське, Донецький, Трьохізбенка, Станиця Луганська, Тошковка, Новотошкивка, Мирна Долина", - йдеться в повідомленні.

Ніхто з мирних жителів не постраждав, але в результаті обстрілу завдано істотної шкоди інфраструктурі, житловому сектору та адміністративним будівлям.

Найскладніша ситуація, як і раніше, залишається в Станиці Луганській. Протягом ночі терористи обстрілювали з "Градів" опорний пункт збройних сил на в'їзді в Станицю, крім того, під обстріл з важкої артилерії і мінометів потрапили вулиці Букаєва, Лебединського та Ломоносова. Тут пошкоджено 6 і повністю зруйновані 3 житлових будинки, а також кілька господарських будівель. Власники житла виїхали з села, рятуючись від війни, тому ніхто не постраждав.

Також, за словами Геннадія Москаля, після півночі бойовики проникли в Станицю і зав'язали ближній бій з українськими силовиками. Автоматними чергами пошкоджено декілька адміністративних будівель у центрі, в тому числі розбиті вікна в райдержадміністрації, управлінні пенсійного фонду і "Укртелекомі". Крім цього, пошкоджено газопровід по вул. Залізнична, зараз там ведуться відновлювальні роботи.

Частина Станиці, а також селища Вільхове, Болотене, Малинове і Ольховський дачний масив залишаються без світла. Без електроенергії залишаються і села Калиново-Борщувате і Новоолександрівка Попаснянського району, а без газу - Трьохізбенка (Новоайдарський район) та Чорнухіне (Попаснянський район).