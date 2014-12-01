У Тернополі телефонні шахраї видурили в пенсіонерки 50 тисяч гривень

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв'язків обласного управління міліції, до 70-річної жінки вночі зателефонував на стаціонарний телефон невідомий, який представився співробітником міліції. Він повідомив жінці, що її син спричинив дорожньо-транспортну пригоду і нібито йому загрожує ув'язнення і, щоб його визволити, потрібно заплатити гроші. Шахрай постійно тримав свою жертву на зв'язку, не дозволяючи їй покласти трубку.

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Далі пенсіонерка через чоловіка, який приїхав до неї додому, передала зловмисникам понад 50 тис. грн.

Тільки після цього жінка здогадалася зателефонувати синові і з'ясувала, що той в аварію не потрапляв.

Потерпіла звернулася в міліцію. Правоохоронці розшукують зловмисників.

Відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства.