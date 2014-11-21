Співробітник СБУ, через якого в резонансному ДТП загинули 2 людини, отримав 7 років в'язниці

Про це повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Нагадаємо, 22 червня 2013 року в Києві на Інтернаціональній площі сталося ДТП за участю 4 автомобілів - Infiniti, Toyota Corolla, Opel Zafira і автобуса МАЗ. Після зіткнення Infiniti, за кермом якого був співробітник СБУ, перекинувся. Саме цей водій, проігнорувавши червоне світло світлофора, став винуватцем ДТП, в результаті якого на місці пригоди загинула дівчина - пасажир автомобіля Infiniti. Водій та 2 пасажира цього ж автомобіля, а також водій і 6 пасажирів автобуса були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Пізніше працівник СБУ, який був пасажиром Infiniti, помер у лікарні.

За даними ГПУ, суд визнав винним співробітника СБУ і засудив його до 7 років позбавлення волі.

Це ДТП мало великий суспільний резонанс. Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводилося слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону, яким були здобуті неспростовні докази провини співробітника СБУу вчиненні злочину за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження, тяжке тілесне ушкодження та загибель кількох осіб"), - повідомили в ГПУ.