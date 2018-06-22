Життя Балуха під загрозою: Денісова вимагає від Росії негайного допуску до активіста

Омбудсмен звернулась до представництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в окупованому Криму відвідати Балуха.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від компетентних органів Російської Федерації негайного допуску до незаконно засудженого українського активіста Володимира Балуха.

Читайте такожУ камері голодуючого Балуха встановили відеоспостереження - Чийгоз

Про це український омбудсмен повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі у Facebook. Вона наголосила, що "життя Володимира Балуха під загрозою!".

"Він голодує вже 96-й день. Сьогодні Володимир заявив про перехід на сухе голодування. Правозахисники повідомляють, що під час останнього слухання в так званому Роздольненському районному суді в анексованому Криму Володимира Балуха допитали в якості підсудного. Він розповів про приниження та провокації з боку адміністрації Сімферопольського СІЗО", - заявила Денісова.

"Вимагаю мого термінового доступу до Володимира Балуха!", - наголосила український омбудсмен.

"Звертаюсь до Міжнародного комітету Червоного Хреста, відділення якого знаходиться в Криму, і закликаю їх відвідати Володимира і надати йому кваліфіковану медичну допомогу!", - заявила Денісова.

Як повідомляв УНІАН, незаконно ув’язнений в Російській Федерації український активіст Володимир Балух, який з 19 березня голодує, почав вживати лише воду.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був у дворі його будинку.

Підконтрольний Росії суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. руб. (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу стосовно активіста порушено через заяву начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

8 червня Міністерство закордонних справ України заявило про загрозу життю Балуха і закликало окупантів звільнити його з-під варти.

15 червня 2018 року українському активісту Балуху стало погано з серцем під час засідання підконтрольного РФ Роздольненського райсуду (Крим).

Сьогодні, 22 червня, Міністерство закордонних справ України знову зажадало від влади Російської Федерації допустити українських лікарів до незаконно ув'язненого активіста Балуха.