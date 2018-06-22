Балух відмовився від сухарів і перейшов лише на воду - правозахисники

За час безстрокової голодовки активіст Володимир Балух схуд на 30 кг

Незаконно ув’язнений в Російській Федерації український активіст Володимир Балух, який з 19 березня голодує, почав вживати лише воду.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" на сторінці Facebook з посиланням на адвоката українця.

"Захисники Володимира Балуха повідомили КПГ, що він відмовився від сухарів і перейшов лише на воду", - йдеться в повідомленні.

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"За словами його адвоката, Володимир за цей час (за час безстрокової голодовки з дня винесення йому вироку - УНІАН) схуд на 30 кілограмів", - повідомили у КПГ.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був у дворі його будинку.

Підконтрольний Росії суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу стосовно активіста порушено через заяву начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

8 червня Міністерство закордонних справ України заявило про загрозу життю Балуха, який 19 березня оголосив безстрокову голодовку в СІЗО Сімферополя, і закликало окупантів звільнити його з-під варти.

15 червня 2018 року українському активісту Балуху стало погано з серцем під час засідання підконтрольного РФ Роздольненського райсуду (Крим).

Сьогодні, 22 червня, Міністерство закордонних справ України знову зажадало від влади Російської Федерації допустити українських лікарів до незаконно ув'язненого активіста Володимира Балуха.