Німецький омбудсмен закликала Україну покарати нападників на табір ромів біля Львова

14:36, 26 червня 2018
Суспільство
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Внаслідок нападу загинув 24-річний житель Закарпатської області / фото Нацполіції

Уповноважений німецького федерального уряду з прав людини Бербель Кофлер закликала українську владу покарати нападників на табір ромів поблизу Львова.

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Про це повідомляє "Німецька хвиля". Кофлер висловила занепокоєння у зв’язку атакою на табір ромів біля Львова, внаслідок якого загинула людина.

Як наголосила уповноважений, напад свідчить про те, що "ставлення до великих етнічних меншин у частинах європейського суспільства, як і раніше, відзначається, відмежуванням, нетерпимістю та насильством".

За словами Кофлер, не можна миритися з утисками права меншин. Німецький омбудсмен закликала поважати представників релігійних, етнічних та культурних меншин.

"Вони повинні мати можливість жити в безпеці в Україні, так само як і в Європі та скрізь у світі", - додала уповноважений з прав людини.

Вона очікує, що українська влада проведе належне розслідування нападу на ромів та покарає винних.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами і ланцюгами осіб у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір ромів. Внаслідок нападу загинув 24-річний житель Закарпатської області, ще четверо, серед яких 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків та 30-річна жінка, постраждали.

Співробітники поліції встановили особи 14 осіб, причетних до нападу на табір ромів. Організатору нападу на табір ромів повідомлено про підозру.

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Теги: #напад#Німеччина#табір