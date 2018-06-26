Організатору нападу на табір ромів повідомили про підозру у вбивстві

20-річному львів’янину загрожує ув’язнення на строк до п’ятнадцяти років, або довічне позбавлення волі.

Правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства організатору нападу на табір ромів у Львові.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, організатору нападу, 20-річному львів’янину, правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою) КК України, санкція якої передбачає покарання - позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років, або довічне ув’язнення.

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У Нацполіції нагадали, що 25 червня Пустомитівський суд обрав для двох неповнолітніх, віком 16 та 17 років, причетних до нападу на табір, міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави. Сьогодні відбудеться судове засідання, під час якого буде обрано міру запобіжного заходу для інших підозрюваних у скоєнні цього злочину.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 23 на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами і ланцюгами осіб у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір ромів. Внаслідок нападу загинув 24-річний житель Закарпатської області, ще четверо, серед яких 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків та 30-річна жінка, постраждали.

Співробітники поліції встановили особи 14 осіб, причетних до нападу на табір ромів.