Наймолодшим депутатом у новій Раді стала 23-річна білявка від "Народного фронту" (фото)

До парламенту Дарина Ледовських пройшла після дострокового припинення повноважень декількох депутатів від "Народного фронту", які увійшли до нового складу Кабміну, повідомляє Громадське.ТВ.

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За інформацією Центральної виборчої комісії новий народний депутат працювала начальником юридичного відділу у Громадській організації "Кияни – за реформи". Відповідно до інформації на сторінці у соцмережі народного депутата, вона отримала освіту в КІМО та University of International Relations в Пекіні.