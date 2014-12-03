Наймолодшим депутатом у новій Раді стала 23-річна білявка від "Народного фронту" (фото)
12:38, 03 грудня 2014Суспільство
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Наймолодшим депутатом у Верховній Раді VIIІ скликання стала 23-річна Дарина Ледовських, яка потрапила у парламент за списком (73-й номер) "Народного фронту".
Наймолодний депутат у новій Раді \ фото из соцсети
До парламенту Дарина Ледовських пройшла після дострокового припинення повноважень декількох депутатів від "Народного фронту", які увійшли до нового складу Кабміну, повідомляє Громадське.ТВ.
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За інформацією Центральної виборчої комісії новий народний депутат працювала начальником юридичного відділу у Громадській організації "Кияни – за реформи". Відповідно до інформації на сторінці у соцмережі народного депутата, вона отримала освіту в КІМО та University of International Relations в Пекіні.
Вона пройшла за списком "Народного форнту" \ фото из соцсети
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