У Києві помер депутат трьох скликань Ради Заплатинський

Екс-нардеп протягом декількох років очолював миколаївський ФК "Евіс"

Колишній народний депутат України, підприємець та президент миколаївського футбольного клубу «Евіс» Володимир Заплатинський помер у Києві на 67-му році життя.

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Про смерть екс-депутата повідомив у Facebook колишній віце-мер Миколаєва Володимир Гуллєр. За його словами, Заплатинський протягом довгого часу страждав від тяжкої хвороби.

Володимир Заплатинський народився 13 вересня 1951 року в Єревані. В юнацькі роки переїхав до Миколаєва, у 1969 році вступив у педагогічний інститут, в 1971 перейшов до Київського технологічного інституту легкої промисловості, який закінчив у 1976 році.

З липня 1992 року по квітень 1998 року він був президентом швейної фабрики - миколаївського ВАТ «Евіс», з квітня 1992 по 1994 рік очолював також миколаївський футбольний клуб «Евіс», що згодом став муніципальною командою «ФК Миколаїв».

Заплатинський був народним депутатом України ІІІ—V скликань Верховної Ради.

Напередодні повідомлялося, що народний депутат Верховної Ради Олександр Пономарьов був госпіталізований у важкому стані з серцевим нападом в Запорізький обласний кардіологічний диспансер.