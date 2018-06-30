Депутата Пономарьова госпіталізували з серцевим нападом - ЗМІ

21:15, 30 червня 2018
Суспільство
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Як повідомили медики, на даний момент нардеп перебуває в обласному кардіологічному диспансері \ УНІАН

Народний депутат Верховної Ради Олександр Пономарьов був госпіталізований у важкому стані з серцевим нападом в Запорізький обласний кардіологічний диспансер.

Про це повідомляє місцеве видання 061.ua, із посиланням на медиків.

Згідно з інформацією, стан здоров'я депутата погіршився 29 червня - у парламентаря стався серцевий напад. Відзначається, що з діагнозом "обширний інфаркт" Пономарьова перевезли з Бердянська у Запоріжжя.

"Як повідомили медики, на даний момент нардеп перебуває в обласному кардіологічному диспансері", - йдеться в повідомленні.

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Теги: #нардеп#Пономарьов#серцевий напад