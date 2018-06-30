Депутата Пономарьова госпіталізували з серцевим нападом - ЗМІ

Згідно з інформацією, стан здоров'я депутата погіршився 29 червня.

Народний депутат Верховної Ради Олександр Пономарьов був госпіталізований у важкому стані з серцевим нападом в Запорізький обласний кардіологічний диспансер.

Про це повідомляє місцеве видання 061.ua, із посиланням на медиків.

Згідно з інформацією, стан здоров'я депутата погіршився 29 червня - у парламентаря стався серцевий напад. Відзначається, що з діагнозом "обширний інфаркт" Пономарьова перевезли з Бердянська у Запоріжжя.

"Як повідомили медики, на даний момент нардеп перебуває в обласному кардіологічному диспансері", - йдеться в повідомленні.