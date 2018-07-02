У Дніпрі 4 липня відключать воду на Правому березі

Води не буде через ремонт на водогоні.

4 липня з 09:00 до 00:00 на Правому березі в Дніпрі відключать водопостачання. Читайте такожЗапасайтеся водою: "Київводоканал" попередив про масштабне відключення води Як повідомляє КП "Дніпроводоканал", води не буде через ремонт на водогоні. Без водопостачання залишаться наступні будинки: вул. Фосфорна, 1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 9, 11, 11-т; вул. Д. Галицького (Будьонного), 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22-а, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42; вул. Волинська, 1, 2, 3. 4, 6; Підприємства: пер. Д. Галицького, 4, 4-к, 10, 10-б. Також в зону припинення водопостачання потрапляють мешканці приватних житлових будинків селища Діївка-1. На час виконання робіт підприємство рекомендує запастися питною водою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter