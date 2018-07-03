"Я готовий сісти за його життя": Бабченко запропонував РФ обміняти себе на Сенцова

Окрім Сенцова, Бабченко просить звільнити усіх українських політв'язнів, а також російських політв'язнів у РФ.

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, чиє вбивство, за даними СБУ, було замовлене російськими спецслужбами, запропонував обміняти себе на Олега Сенцова та інших українських політв'язнів.

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Про це Бабченко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ви не знаєте, як мене дістати, і не знаєте, як звільнитися від Сенцова. Ну, давайте так - я готовий обміняти себе на Сенцова. Ви випускаєте, Олега, ще тих шістдесят осіб, за свободу яких він голодує, випускаєте всіх кримських татар, випускаєте всіх російських політв'язнів - Стомахіна, заарештованого за мій репост Третьякова, Корба, Дмитрієва, Калініченко, всіх-всіх-всіх - там же не багато вийде, чоловік триста, а я до вас їду під білі рученята", - звернувся журналіст до прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова та омбудсмена РФ Тетяни Москалькової.

Бабченко підкреслив, що його намір серйозний і він готовий сісти у тюрму за життя Сенцова.

Нагадаємо, незаконно засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов, 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

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Не дивлячись на домовленості між українським та російським президентами, українських представників до Сенцова, стан здоров'я якого залишається під сумнівом, не пускають.

Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на вбивство російського опозиційного журналіста Бабченко, який проживає у Києві, і провели 29 травня спецоперацію щодо інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували громадянина України, виконавчого директора українсько-німецького СП «Шмайсер» Бориса Германа, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО Олексію Цимбалюку за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали підозрюваного в організації замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України.