Опитування: українці в цьому році пожертвували майже 9 млрд грн

Про це свідчать результати опитування, проведеного GFK Ukraine. "Сума пожертвувань за останні 12 місяців - 8 725 760 206 грн. У свою чергу, сума пожертв українців раніше, ніж за останні 12 місяців (у середньому за рік) - 7 184 459 914 грн", - повідомив заступник директора соціологічної компанії Гліб Вишлінський.

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Також, за його словами, 74% українців жертвували кошти на різні цілі коли-небудь в житті, з них 25% почали жертвувати протягом останніх місяців.

"Суми пожертв українців відрізняються і складають від кількох гривень до 283 тис. грн на рік", - повідомив Гліб Вишлінський.

"У 2014 році найбільш охоче українці жертвували на допомогу українській армії, пораненим, а також хворим дітям", - зазначив він.

Крім того, за його словами, в 2014 році кількість українців, які жертвують кошти, збільшились - 63% робили пожертви, тоді як до 2014 року жертвували кошти 49% українців.

Також, згідно з результатами опитування, в цьому році сума пожертв була більшою, ніж в інші роки.

43% тих, хто коли-небудь жертвував кошти, робили це цілеспрямовано, третина не пам'ятає назви благодійної організації, через яку вони зробили внесок.

Дослідження проводилося з 20 по 26 листопада цього року GFK Ukraine за замовленням Програми розвитку ООН в Україні. Вибірка становить тисяча респондентів у віці 16 років і старше.