Чернівецькі школярі зібрали 128 тис. грн на підтримку армії

Як повідомили кореспондентові УНІАН у координаційному центрі «Волонтерський рух Буковини», акція зі збору коштів тривала два тижні, починаючи з 1 вересня.

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За зібрані кошти, волонтери придбали два тепловізори, які 19 вересня вже доставлені в зону АТО бійцям 8-го батальйону територіальної оборони, а також акумулятори та зарядні пристрої.

«Коли акція розпочиналася, йшлося лише про один тепловізор, вартість якого становить близько 60 тис. грн. Коли ж збір коштів завершився, виявилося, що ми можемо придбати два тепловізори», - розповіла волонтер Леся Михайлюк.