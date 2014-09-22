Чернівецькі школярі зібрали 128 тис. грн на підтримку армії
16:37, 22 вересня 2014Військо
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У Чернівцях учні 21 школи зібрали на потреби українського війська 128 тис. грн.
Школярі за два тижні зібрали 128 тис. грн / Фото УНІАН
Як повідомили кореспондентові УНІАН у координаційному центрі «Волонтерський рух Буковини», акція зі збору коштів тривала два тижні, починаючи з 1 вересня.
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За зібрані кошти, волонтери придбали два тепловізори, які 19 вересня вже доставлені в зону АТО бійцям 8-го батальйону територіальної оборони, а також акумулятори та зарядні пристрої.
«Коли акція розпочиналася, йшлося лише про один тепловізор, вартість якого становить близько 60 тис. грн. Коли ж збір коштів завершився, виявилося, що ми можемо придбати два тепловізори», - розповіла волонтер Леся Михайлюк.
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