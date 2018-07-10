Розгляд справи у суді про теракт 2014 року в харківському пабі "Стіна" розпочнеться заново

За даними прокуратури, у попереднього головуючого завершилися суддівські повноваження.

У Харкові через заміну головуючого судді розгляд справи про теракт у пабі «Стіна» розпочнеться заново.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення 9 липня ухвалив Київський райсуд Харкова.

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За відомостями прокуратури, у справі призначений новий головуючий – суддя Денис Невядомський. У попереднього головуючого завершилися суддівські повноваження.

Прокуратура наполягала на тому, щоб продовжити розгляд справи, однак підсудна Марина Ковтун заявила про бажання починати розгляд справи з самого початку.

Відтак, суд розпочне розгляд справи зі стадії підготовчого засідання. Наступне слухання призначене на 1 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада 2014 року у Харкові в пабі «Стіна» стався вибух, внаслідок якого постраждали 11 осіб.

В ході слідства правоохоронці затримали групу підозрюваних у скоєнні теракту. В організації злочину підозрюється Марина Ковтун, яка з жовтня 2014 року була членом терористичної організації «Харьковские партизаны». Їй оголошено підозру у вчиненні дій, спрямованих на зміну меж території України, диверсії, скоєнні терористичного акту, керівництві терористичною групою, придбанні і зберіганні зброї та боєприпасів.