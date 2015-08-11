У Харкові перше засідання по суті в справі за фактом теракту в пабі "Стіна" призначене на 20 серпня

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 10 серпня, ухвалив Київський райсуд Харкова.

За даними прокуратури, обвинуваченою у справі проходить Марина Ковтун. Сьогодні за клопотанням прокуратури міру запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою обвинуваченій продовжили ще на 60 діб.

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада 2014 року в Харкові в кафе “Стіна” стався вибух, внаслідок якого постраждали 11 осіб.

В ході слідства правоохоронці затримали групу підозрюваних у скоєнні теракту. В організації злочину підозрюється Ковтун, яка з жовтня 2014 року була членом терористичної організації «Харьковские партизаны». Їй оголошено підозру в вчиненні дій, спрямованих на зміну меж території України, диверсії, скоєнні терористичного акту, керівництві терористичною групою, придбанні і зберіганні зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 110; ч. 2 ст. 28; ст. 113; ч. 5 ст. 27; ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 258-3; ч. 2 ст. 28; ч. 1 ст. 32; ч. 1 ст. 263 КК України).