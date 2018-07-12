Хрещатик прикрасили хорватськими і українськими прапорами (відео)

17:49, 12 липня 2018
Суспільство
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Хто вивісив хорватські прапорці невідомо \ УНІАН

Зробили це на знак підтримки збірної Хорватії з футболу. Вчора хорвати перемогли збірну Англії у півфіналі чемпіонату світу, і вперше у своїй історії вийшли у фінал.

Хто саме розвісив прапори у середмісті столиці - невідомо, йдеться у сюжеті ТСН. 

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Теги: #Хорватія#Хрещатик#прапор