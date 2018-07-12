Хрещатик прикрасили хорватськими і українськими прапорами (відео)

Проте, хто саме розвісив прапорці наразі невідомо.

Зробили це на знак підтримки збірної Хорватії з футболу. Вчора хорвати перемогли збірну Англії у півфіналі чемпіонату світу, і вперше у своїй історії вийшли у фінал.

Хто саме розвісив прапори у середмісті столиці - невідомо, йдеться у сюжеті ТСН.