Хрещатик прикрасили хорватськими і українськими прапорами (відео)
17:49, 12 липня 2018Суспільство
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Проте, хто саме розвісив прапорці наразі невідомо.
Хто вивісив хорватські прапорці невідомо \ УНІАН
Зробили це на знак підтримки збірної Хорватії з футболу. Вчора хорвати перемогли збірну Англії у півфіналі чемпіонату світу, і вперше у своїй історії вийшли у фінал.
Хто саме розвісив прапори у середмісті столиці - невідомо, йдеться у сюжеті ТСН.
Хрещатик прикрасили хорватськими та українськими прапорами
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