ОБСЄ повідомляє про колону військової техніки, яка прямує у бік Донецька

Про це повідомляють РИА Новости.

"Прямуючи в Шахтарськ, який знаходиться під контролем ДНР, спостерігачі побачили чотири конвої з 19 військових транспортних засобів без розпізнавальних знаків, що рухаються з різним інтервалом на захід по трасі Н-21 у напрямку до Донецька", - йдеться у звіті місії.

На бампері одного з них спостерігачі змогли розрізнити наклейку з написом "Новоросія", уточнюється у звіті.

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На зворотному шляху з Шахтарська до Донецька спостерігачі також помітили ще 41 військовий вантажівок без розпізнавальних знаків, які прямували до Донецька, 30 військових транспортних засобів, які були припарковані у напрямку до заходу, а також чотири групи транспортних засобів меншого розміру (всього дев'ять вантажівок і два багатоцільових тягача), які також прямували на захід. Що знаходилося в автомобілях, спостерігачі не уточнюють.