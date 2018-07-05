Українському політв'язню Балуху в окупованому Криму дали 5 років колонії у другій справі
В окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха засудили до п’яти років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) у другій кримінальній справі проти нього.
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Нова справу проти активіста порушили через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив, передає "Крим.Реалії".
При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.
Як повідомляв УНІАН, Балух голодує з 19 березня через незгоду із судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.
Раніше суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. руб.
ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.
Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.