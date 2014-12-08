Центральна частина Горлівки залишилася без опалення і світла, горять житлові будинки

У різних районах міста люди відчувають перебої з електропостачанням, водою та опаленням, повідомляє Gorlovka.ua.

"Сидимо, замерзаємо, - поділилася горлівчанка, - від слабкої напруги вибиває пробки електрики, тому і обігрівач не особливо допомагає".

За словами мешканки ЦГР, також немає можливості включити інтернет і подивитися, що відбувається в місті і країні, виразно чутні звуки обстрілу. Багато сусідів спустилися в підвали і пішли в бомбосховище.

Житловий масив Будівельник, Комсомолець і частина 245 кварталу зараз без світла, - про це говорять користувачі соціальних мереж. Також з перебоями працює мобільний зв'язок.

Крім того, горлівчани діляться тим, звідки здійснюють постріли.

Читайте такожУ Горлівці вибухнула «Гвоздика» бойовиків - ІС

"Хвилин 15 тому дзвонив батько, сказав стріляють з ФТП і ОБОПа", "Сильно садять від ДЮТа", "Бссарабка, Курганка, Комсомолець, Будівельник є попадання", - пишуть у "Самообороні Горлівки".

Станом на 21: 30 відомо, що снаряди потрапили в тролейбусний парк, який горить, також горять будинки в приватному секторі центральної частини міста і посадка, прилегла до селища Короленка.

За попередніми даними, постраждав житловий багатоквартирний будинок на вул. Нестерова, приватний будинок на вул. Чкалова, комунальний технікум (у т. ч. перебита газова труба), котельня. Розбиті шибки в багатьох будинках і установах.

Поки що даних про загиблих і поранених нема.