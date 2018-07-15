В Одесі на військових складах знайшли тонни прострочених консервів - начальник терміново ліг у лікарню

Зразки продуктів харчування зі складів 46-го Об'єднаного центру забезпечення направлено в незалежну акредитовану лабораторію.

В Одеському гарнізоні розпочато перевірку у зв'язку з порушення правил прийому на склади продовольства для військовослужбовців.

Як повідомила прес-служба Міністерства оборони України, перевірку проводить заступник міністра оборони Олег Шевчук та комплексна комісія Міноборони.

У повідомленні наголошується, що перевірка проводиться за дорученням міністра оборони Степана Полторака на підставі інформації про неналежне виконання правил прийому продовольчої продукції на склади 46-го Об'єднаного центру забезпечення, розташованого в Одесі, та про інші порушення.

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«У зв'язку з цим основною метою інспекції є перевірка фактів порушень службової діяльності посадових осіб 46-го Об'єднаного центру забезпечення ЗС України», - зазначили у відомстві.

За словами начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитра Марченка, який очолює комісію Міноборони, прийнято рішення перевірити всі окремі центри забезпечення.

Перебуваючи напередодні в 46-му Об'єднаному центрі забезпечення, члени комплексної комісії опечатали продовольчі, речові склади, сховища пально-мастильних матеріалів і перевірили відповідну документацію.

Як зазначив Марченко, зразки продуктів харчування зі складів 46-го Об'єднаного центру забезпечення направлено в незалежну акредитовану лабораторію, яка має встановити їх якість і надати відповідні висновки.

Також перевіряється й інша інформація, зокрема, щодо неналежної якості пально-мастильних матеріалів.

Матеріали перевірки будуть направлені до правоохоронних органів.

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Як повідомив у Facebook радник міністра оборони Юрій Бірюков, керівник 46-го Об'єднаного центру забезпечення Євген Король пішов на лікарняний.

«Там взагалі погано зі здоров'ям особового складу, невідома хвороба за добу вразила майже весь керівний склад найбільших військових складів на півдні України. Але нічого, у нас нормальні госпіталі, дуже скоро всіх вилікують», - акцентував Бірюков.

Також він нагадав про армійські консерви, «на яких піарилися всі, кому не лінь - від дивних волонтерів до дивних політиків».

«Для них це піар, для них це просто привід для криків-стогонів. Для армії це проблема, для «піратів» Дмитра Марченка - копітка, практично детективна робота. По крихтах збирати інформацію, по крихтах шукати сліди. Його Головне управління вже рік відповідає за якість консервів, а отже з якістю все має бути нормально. Але раз за разом виявлялися огидні екземпляри, раз за разом знаходили браковані партії», - написав Бірюков.

Він уточнив, що «сліди» привели на два з чотирьох Об'єднаних центрів забезпечення, де під час позапланової перевірки виявлено тонни бракованої консервації без документів.

Радник наголосив, що в найближчі два тижні весь склад буде «вивернуто навиворіт», від обліку до зарплат, від складів до сертифікатів». «Опечатано все, кожне приміщення, кожен склад тепер вивчатимуть під мікроскопом», - акцентував Бірюков.