На Луганщині автомобіль зіткнувся з військовою машиною, є постраждалі

У Луганській області в результаті зіткнення військового ”УАЗу” та автомобіля ”ВАЗ” було поранено 2 військових і 2 мирних жителів.

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Як повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області Тетяна Погукай, 8 грудня до Старобільського районного відділу міліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі біля селища Шульгинка сталося ДТП. На місці події співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що водій автомобіля «ВАЗ-211210», перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, рухаючись автодорогою в напрямку ”Старобільськ - Луганськ”, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з військовий автомобілем «УАЗ -31514», який рухався в зустрічному напрямку в голові колони військової техніки з включеними синіми проблисковими маячками.

В результаті ДТП двоє військовослужбовців Збройних сил України, а також водій і пасажир «ВАЗ-211210» дістали тілесні ушкодження. Цей факт зареєстровано.