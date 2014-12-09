Волонтер "Фенікс": Армійські сухпайки заборонено їсти більше трьох діб поспіль

Коли створювали нинішні пайки для української армії, ніхто не думав про вітаміни.

Про це в інтерв'ю ЛІГАБізнесІнформ заявив керівник волонтерської групи "Крила Фенікс" і радник президента Юрій Бірюков.

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"Якщо півроку жерти те, чим годують армію, зуби у солдатів починають випадати. Реально випадають зуби. У нас зараз почалися масові стоматологічні захворювання, тому що солдат годують без вітамінів, одноманітно, без дотримання будь-яких норм тощо", - заявив він.

Бірюков підкреслив, що має висновок інституту про те, що нинішні сухпайки категорично заборонено їсти більше трьох діб поспіль.

"Категорично заборонено. А в бойових умовах позивний "Маршал" просидів у Донецькому аеропорту 14 діб. Позивний Зуб, полковник Зубенко, просидів там 1,5 місяця. Півтора місяця він їв тільки цей сухпай, плюс крихти від волонтерів. Але доставити туди щось від волонтерів нереально", - говорить він.

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За словами радника президента, солдати вживають тушонку, "зроблену з незрозуміло чого".

Волонтер заявив, що вже доповів президенту про цю ситуацію і той дав доручення розібратися і розробити новий пайок.

"Робоча група закінчує розробку всіх питань щодо пайків. У понеділок підсумкова доповідь буде представлена президенту. На підставі цієї доповіді буде дано розпорядження Кабінету міністрів", - сказав він.