В Україну прибула партія сухпайків із Норвегії

На базі однієї з військових частин Тилу Збройних Сил України вивантажено понад 60 тонн допомоги з Королівства Норвегія. За словами начальника Центру забезпечення полковника Валерія Копішинського, основу цієї поставки складає норвезький сухий армійський пайок.

"На початку червня оборонне відомство Норвегії звернулося до Міністерства оборони України з ініціативою про безоплатне надання досить великої партії раціонів харчування для військовослужбовців, які задіяні в антитерористичній операції на сході країни. З метою покращення логістичної ситуації із забезпечення життєдіяльності військ АТО вищим керівництвом було прийнято рішення організувати прийом вантажу в стислі терміни. Аби прискорити розмитнення вантажу, до Міністерства соціальної політики України було відправлено клопотання про визнання його гуманітарним. Нам пішли назустріч, затвердивши факт наказом цієї державної структури № 408 від 23 червня 2014 року", - зазначив офіцер.

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"Після отримання вказівки на роботу із вантажем ми за дуже короткий час подолали чимало інстанцій — від військових санепідеміологів, міської санепідемстанції до фітосанітарного, радіологічного контролю на митниці МП «Городок». Пройшли усі перевірки для того, аби отримати дозволи, адже до нас надійшло хоч і сублімоване харчування, але ж — харчування. Після цього на основі брокерської декларації інспектор митниці документально засвідчив його офіційний перетин державного кордону України", - продовжив майор Іван Кара.

Власне, до столу українських військових надійде 77 592 раціони норвезького сухого пайку 24-різновидного тропічного меню. Цікавим є різноманіття основних страв — суп з курятиною та бобами, стейк з овочами, вівсяна каша, яловичина з маніокою, рис з овочами та м’ясом, тушковане ягня з горохом нут, вегетаріанська сосиска з томатами тощо.