Бойовики та російські військові за весь час перемир'я більше 4 тисяч разів обстріляли сили АТО

Російсько-терористичні війська за час перемир’я понад 4,1 тис. разів обстріляли позиції сил АТО.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційно-аналітичному центрі РНБО.

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«З початку оголошення режиму припинення вогню (з 18.00 5 вересня по 15.00 9 грудня) бойовиками незаконних збройних формувань було здійснено 4186 обстрілів позицій силових структур України», - йдеться в повідомленні.