Бойовики та російські військові за весь час перемир'я більше 4 тисяч разів обстріляли сили АТО
19:43, 09 грудня 2014Суспільство
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Бойовиками було скоєно 4186 обстрілів позицій силових структур України.
REUTERS
Російсько-терористичні війська за час перемир’я понад 4,1 тис. разів обстріляли позиції сил АТО.
Про це УНІАН повідомили в Інформаційно-аналітичному центрі РНБО.
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«З початку оголошення режиму припинення вогню (з 18.00 5 вересня по 15.00 9 грудня) бойовиками незаконних збройних формувань було здійснено 4186 обстрілів позицій силових структур України», - йдеться в повідомленні.
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