Патрульні поліцейські Львова розбили більше половини службових машин

Серед 47 поліцейських автомобілів у Львові, які наразі є несправними, 43 одиниці – патрульні автомобілі.

Із 92 автомобілів, які є в розпорядженні Управління патрульної поліції у Львівській області, 47 одиниць перебуває в неробочому стані.

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Про це стало відомо зі звіту Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Нацполіції, повідомляє 032.ua.

За даними фахівців, серед 47 поліцейських автомобілів у Львові, які наразі є несправними, 43 одиниці – патрульні автомобілі.

"У результаті кількість патрулів зменшується, а навантаження на патрульних зростає, що призводить до плинності кадрів. При цьому якість виконання завдань не покращується", - йдеться у звіті Рахункової палати.

Як повідомляв УНІАН, нова патрульна поліція почала працювати у Львові в серпні 2015 року. А в травні цього року на вулицях міста з’явився велопатруль.