У Львові патрульні виявили більше 200 надписів з рекламою наркотиків

Патрульні провели черговий рейд з замальовування надписів реклами наркотиків. До рейду долучилось ще близько 20 активістів.

В рамках проекту "Стоп Наркотик" патрульні виявили більше 200 надписів з рекламою наркотиків у Львові.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівської області.

Патрульні провели черговий рейд з замальовування надписів реклами наркотиків. До рейду долучилось ще близько 20 активістів. Під час акції замальовано більше 200 надписів з рекламою на вулицях Героїв УПА, Антоновича, Єфремова, Зелена, Вітовського, Пекарська, Личаківська, Джерельна, Ярослава Мудрого, Юрія Липи та на вулицях у центральній частині міста.

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"На жаль, ми не можемо охопити все місто - бракує ресурсів, як людських, так і фарби. Але нас дуже тішить активність небайдужих громадян, які розуміють проблему та допомагають. Особливу увагу ми приділяли надписам неподалік шкіл, інших навчальних закладів та в місцях зосередження молоді", - розповів інспектор патрульної поліції Олег Мельник.