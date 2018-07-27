У Хмельницьку поліція перевірила реакцію мешканців на п'яних водіїв (відео)

За дві години експерименту лише один чоловік викликав копів, щоб ті затримали п'яного водія.

У центрі Хмельницького, де завжди повно перехожих, актор з пляшкою пива та добре зіграними ознаками алкогольного сп'яніння виходив з авто, спілкувався з людьми і на їхніх очах сідав за кермо та їхав.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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За дві години лише один чоловік викликав копів, щоб ті затримали п'яного водія.

Поліція результатами експерименту шокована. Каже, пильність та небайдужість громадян могла б запобігти чималій кількості ДТП та врятувати життя.