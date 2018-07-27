Багаті та знамениті: найбільш високооплачувані зірки Instagram (відео)

До десятки "найдорожчих" знаменитостей увійшли Кріштіану Роналду, Селена Гомес та Кім Кардашян.

Сервіс Hopper HQ опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних зірок Instagram.

Лідирує в списку американська модель Кайлі Дженнер. За розміщення одного рекламного поста на її сторінці доведеться заплатити близько мільйона доларів. Друге місце рейтингу посідає співачка Селена Гомес. Вартість одного рекламного поста в її акаунті становить близько 800 тисяч доларів. Третім у списку став відомий футболіст Кріштіану Роналду з показником 750 тисяч доларів.

У першу десятку рейтингу також увійшли фотомодель Кім Кардашян (720 тисяч доларів), співачка Бейонсе (700 тисяч доларів), актор Дуейн Джонсон (650 тисяч доларів), співак Джастін Бібер (630 тисяч доларів), а також футболісти Неймар (600 тисяч доларів) та Ліонель Мессі (500 тисяч доларів).

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Рейтинг, складений Hopper HQ, заснований на відкритих даних про витрати відомих брендів на рекламу в соціальних мережах.