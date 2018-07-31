Зрада чоловіка Ані Лорак потрапила на відео: ЗМІ показали фото ймовірної коханки

Брюнетка - часта гостя в караоке-клубі Мурата Налчаджіоглу Dali Park, де пару і зняли на камеру відвідувачі.

У понеділок, 30 липня, в мережі з'явилася інформація про те, що чоловік скандальної української співачки Ані Лорак зраджує їй з молодою киянкою.

Так, чоловік Лорак Мурат Налчаджіоглу був спійманий в столичному клубі Dali Park в компанії брюнетки Яни Бєляєвої. Він весь вечір не зводив з неї очей, пристрасно обіймав її і постійно гладив внутрішню частину стегна. "Обозреватель" спробував дізнатися, ким є ймовірна коханка Мурата.

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Яна Бєляєва - молода киянка, випускниця Академії адвокатури України, а зараз справжня бізнес-вумен. Дівчина в Instagram продає одяг та взуття, а її клієнтами є переважно успішні молоді люди.

У вільний час Бєляєва багато подорожує світом, розважається в нічних клубах й активно кокетує із заможними чоловіками.

Також відомо, що брюнетка - часта гостя в караоке-клубі Мурата Налчаджіоглу Dali Park, де пару і зняли на камеру відвідувачі. Імовірно, там і відбулося знайомство бізнесвумен і чоловіка Ані Лорак.

Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійською публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — їхнє бурхливе побачення потрапило в об'єктив.