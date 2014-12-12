Книга Гете врятувала українського бійця від кулі (Фото)
01:08, 12 грудня 2014Суспільство
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У Мережі з'явилася фото книги, яка зупинила російську кулю.
Том з творами Гете став другим бронежилетом для бійця/ facebook/Ігор Варянко
Їх в Інтернет виклав користувач Ігор Варянко.
На фото - товстий том творів німецького письменника Гете - вірші, "Фауст" і "Страждання юного Вертера".
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Саме ця книга зупинила російську ворожу кулю.
Куля застрягла на останніх сторінках збірника творів письменника.
facebook/Ігор Варянко
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