Книга Гете врятувала українського бійця від кулі (Фото)

01:08, 12 грудня 2014
Суспільство
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У Мережі з'явилася фото книги, яка зупинила російську кулю.

facebook/Игорь Варянко

Їх в Інтернет виклав користувач Ігор Варянко.

На фото - товстий том творів німецького письменника Гете - вірші, "Фауст" і "Страждання юного Вертера".

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Саме ця книга зупинила російську ворожу кулю.

Куля застрягла на останніх сторінках збірника творів письменника.

facebook/Игорь Варянко

Допис by Ігор Варянко.
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