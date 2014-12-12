У Чернігівській області майже через два тижні загасили пожежу торфовища

Про це УНІАН повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.

Згідно із повідомленням, пожежу торфу в урочищі "Уренгове" між селами Горошківка та Стовпівка ліквідовано ввечері 11 грудня.

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На початковому етапі ліквідація пожежі тривала у цілодобовому режимі, потім роботи здійснювалися упродовж світлового дня. До гасіння залучалися до 10 одиниць та 40 чоловік особового складу. Для більш ефективного гасіння торфу було проведено повітряну розвідку на гелікоптері.

Загроза розповсюдження пожежі на населені пункти, лісові масиви та на опори ліній електропередач була відсутня.