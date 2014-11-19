У Львівській області горить торф у чотирьох районах

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 19 листопада на території Сокальського району продовжуються роботи з ліквідації торф’яної пожежі у селі Корчів, яка виникла 12 листопада. На даний час тут горить торф на площі 0,85 га.

18 листопада на території області було зафіксовано нові осередки горіння торфу в Пустомитівському районі - в селі Гамаліївка (на площі 0,003 га) та селі Підберізці (на площі 0,02 га).

Читайте такожПід Києвом у торфі, що горить, вибухнула міна, іще шість знешкодили піротехнікиУ селі Трудовач Золочівського району зафіксовано горіння торфу на відкритій території окремими осередками на площі 0,015 га.

У селі Йосипівка Буського району виявлено горіння торфу на відкритій території на площі 0,055 га.

У селі Карів Сокальського району виявлено горіння торфу на відкритій території окремими осередками на площі 0,5 га.

Сьогодні пожежно-рятувальні підрозділи продовжують роботи з ліквідації зазначених осередків горіння торфу.