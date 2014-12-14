Черга на Керченській переправі виросла вдвічі

Через туман з ночі на неділю припинено роботу поромної переправи, повідомили ТАСС в диспетчерській Єдиної транспортної дирекції РФ.

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Низька видимість менше 100 метрів, в суботу вже ставала причиною зупинки руху поромів на Керченській переправі. Всього за день на лінії "Кавказ - Крим" черга виросла в два рази - до 400 автомобілів. На вантажний лінії в порту Новоросійськ навантаження очікували 93 вантажних автомобіля, у Слов'янську-на-Кубані - 251 вантажівка, в Керченській аеропорту - 262.