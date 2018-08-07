В Україні розпочалися військові збори резервістів, до яких долучились представники держав-членів НАТО

Представники Збройних сил Литви та Канади ділитимуться досвідом проведення таких заходів.

На базі Західного територіального управління Військової служби правопорядку у Збройних силах України розпочалися планові збори військовослужбовців у резерві.

Як повідомляє прес-служба Міноборони України, збори відбуваються за участю та контролем представників Збройних сил Литви та Канади.

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За словами головного старшини головного управління Військової служби правопорядку в ЗСУ Андрія Січкаря, іноземні партнери будуть ділитися власним досвідом проведення подібних заходів. Зазначив також, що проведення зборів з військовослужбовцями у резерві – це ціла низка різноманітних дій, націлених на збереження військового кадрового потенціалу.

Як зазначається в повідомленні, в цьому році військові правоохоронці приділили особливу увагу агітації та роз’яснювальній роботі не лише з резервістами, а також з керівниками підприємств, де працюють громадяни.

«Це призвело до того, що за викликом до частини прийшли всі 100 % солдат, сержантів та офіцерів резерву. На кожного з них було передбачено військове обмундирування потрібного розміру, укомплектований речовий мішок. Відразу по прибуттю було проведено всі розрахунки по необхідних грошових виплатах, які передбачені в таких випадках», - інформують у військовому відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у липні кораблі ВМС України і НАТО провели спільне тренування в Чорному морі.