Кораблі ВМС України і НАТО провели спільне тренування в Чорному морі (фото)

Участь у тренуваннях типу PASSEX узяли кораблі з Нідерландів, Туреччини і Румунії.

Військово-морські сили України провели спільне тренування типу PASSEX із кораблями НАТО в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє прес-служба командування ВМС Збройних сил України.

У тренуванні приймали участь три тактичні групи – багатоцільових кораблів, протимінних кораблів та артилерійських катерів.

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"PASSEX розпочався із тактичного маневрування усіх задіяних сил. Далі фрегати “DE RUYTER” Королівських ВМС Нідерландів, “REGELE FERDINAND” МС Румунії, “FATIH” ВМС Турецької республіки та “Гетьман Сагайдачний” ВМС ЗС України відпрацювали вправи у взаємодії з катерними тактичними групами в складі малих броньованих артилерійських катерів ВМС ЗС України “Аккерман”, “Бердянськ”, “Вишгород”, “Кременчук” та “Лубни”. Метою перших було відбиття малорозмірних швидкісних цілей, а других - імітація нанесення артилерійських ударів по бойовій групі багатоцільових кораблів" - розповіли в ВМС України.

У ході тренування мінні тральщики “LUPU DINESCU” МС Румунії, “ANAMUR” ВМС Турецької республіки та рейдовий тральщик “Генічеськ” ВМС ЗС України здійснили пошук та виявлення якірних і донних мін (імітаторів), а водолазні групи – їх обстеження. Допоміжне судно “RHEIN” ВМС ФРН і морське водолазне судно “Почаїв” ВМС ЗС України виконали забезпечення пошуку виявлених мін. До дій також залучався гелікоптер з фрегата “DE RUYTER”, який виконував елементи тактичного маневрування.

Як повідомляв УНІАН 21 липня, в Одеській, Миколаївській областях та північно-західній частині Чорного моря завершилися українсько-американські навчання «Сі Бриз-2018».

Сі Бриз-2018» стартували 9 липня в Одесі. У навчаннях брали участь представники 19 країн: Болгарії, Великобританії, Італії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Литви, Норвегії, України, Румунії, Польщі, США, Туреччини, Швеції, Індії, ОАЕ і Молдови. Зокрема у навчаннях взяли участь американський есмінець USS Porter DDG78, флагман Шостого флоту США штабний корабель USS Mount Whitney, турецькі фрегат TCG Yavuz і підводний човен TCG Yildiray, а також болгарський корвет BGS Bodri.